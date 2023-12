Tărăboi postelectoral la Bubuieci – Instanța anulează decizia consiliului electoral local privind invalidarea mandatului primarului învingător la alegeri

14:10

Deși proiectul Legii Bugetului de stat pentru anul 2024 prevede un deficit enorm de aproximativ 16 miliarde de lei, Guvernul urmează să identifice surse bugetare pentru o promisiune făcută pedagogilor de a le majora salriile de la 1 ianuarie cu 15%. Un anunț în acest sens a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării.