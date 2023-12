VIDEO „Tu nu ești om, tu ești un rahat”. Scandal într-un liceu din Chișinău, după ce o profesoară a fost înregistrată cum înjură elevii

14:10

Ministrul Energiei, Victor Parlicov, a venit cu explicații referitor la informațiile potrivit cărora în unele magazine nu sunt becuri LED, care pot fi achiziționate gratis de beneficiarii programului „Rabla pentru electrocasnice”. Parlicov a declarat că deocamdată doar o rețea de electrocasnice cu acoperire la nivel național s-a angajat să furnizeze becuri LED în cadrul programului. […] The post Becuri gratis, dar deficitare. Ministrul Energiei explică de ce produsele din programul „Rabla pentru Electrocasnice” lipsesc în unele magazine appeared first on NewsMaker.