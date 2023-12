4 Moși Crăciun au ajuns în Port Mall

12:30

În Ajun de Crăciun, Diaconia lansează Campania „În brațele mamei”. Evenimentul, care a devenit o tradiție și marchează an de an această perioadă magică a sărbătorilor în familie, are drept ... Post-ul Diaconia lansează campania de Crăciun în susținerea mamelor și pruncilor aflați în impas apare prima dată în Unica.md.