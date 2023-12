Milionar prin scheme de escrocherie: Un bărbat a fost condamnat la 18 ani de închisoare

10:00

Alba Iulia este în centrul atenției și în acest an de 1 Decembrie. Peste 1.000 de militari, inclusiv moldoveni, polonezi și francezi, pompieri, polițiști, studenți și elevi militari vor participa la parada militară care are loc vineri, de Ziua Națională a României.