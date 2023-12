Premierul României, la Washington: RM e cea mai vulnerabilă țară din Europa, după Ucraina; Există un război hibrid acolo

16:50

The Banker a desemnat maib „Cea mai bună bancă a anului” în Moldova pentru al cincilea an consecutiv Maib anunță cu mândrie că a fost desemnată „Cea mai bună bancă a anului” în Moldova pentru al cincilea an consecutiv, conform publicației The Banker. Acest premiu este o dovadă a angajamentului maib față de inovație și soluții financiare dedicate clienților. Succesul maib se datorează angajamentului băncii față de clienții săi, ceea ce i-a permis să își crească în mod constant cota de piață. În s...