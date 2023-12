Președintele Moldova-Fruct, despre embargoul impus de Rusia: „Este un joc politic”

13:20

Vadim Filipov a fost numit de Parlament în funcția de membru al Comisiei Electorale Centrale. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat de 78 de deputați. Vadim Filipov este licențiat în drept și are o diplomă de master în același domeniu. Anterior, în perioada 2017-2021, a …