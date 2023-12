A încercat să transporte fraudulos prin vamă: 103 monede, un lingou și două medalii, presupuse din metal prețios

13:50

Victor Parlicov, ministrul Energiei, în cadrul unei conferințe de presă, a vorbit despre pregătirea sistemului energetic al țării pentru perioada rece. „Am avut o toamnă caldă. Încălzirea a început mai târziu decât de obicei. Dar, am intrat bine în perioada rece, am intrat pregătiți și liniștit. Avem stocuri de gaze suficiente până la finalul lunii […] Post-ul Victor Parlicov: am intrat pregătiți în perioada rece … avem stocuri de gaze suficiente până la finalul lunii februarie apare prima dată în Provincial.