Cursul valutar oficial la 05.12.2023

16:00

Raionul Nisporeni se confruntă cu condiții meteorologice severe, marcate de ninsori abundente și viscol, amplificând semnificativ riscul de derapare pe trasee. Sub titlul „Risc Mare de Derapare,” autoritățile locale transmit un avertisment important către comunitate, subliniind necesitatea unei circulații atente și a măsurilor de precauție sporite în această perioadă dificilă.... The post Risc mare de derapare: avertizare în contextul ninsorilor și viscolului din raionul Nisporeni appeared first on ALBASAT.