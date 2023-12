Fermierii, în frunte cu Alexandru Slusari – la Președinție! Maia Sandu i-a îndemnat să…

12:10

Interviu cu Igor Roşca, fondator al „Rogob” SRL C: Dle Roşca, se apropie de final anul 2023. Cum a fost acesta pentru compania fondator al căreia sunteţi? I.R.: A fost un an în care am făcut noi paşi în implementarea strategiei pe care o avem, scopul de bază al căreia este să oferim consumatorilor produse de […]