Victor Parlicov: Republica Moldova are stocuri de gaze până la sfârșitul lunii februarie

Atât persoanele decedate în automobilul blocat în nămeți în apropierea satului Coșcalia din raionul Căușeni, cât și rudele acestora au apelat de aproximativ 10 ori serviciul 112 și au solicitat ajutorul, care însă nu a mai venit. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Interne, Adrian Efros, care a prezentat, într-un briefing de presă, șirul evenimentelor în cazul tragic de la Căușeni. Ora 12:00 – automobilul se împotmolește între satele Florica și Coșcalia din raionul Căușeni.Ora 14:20 – o rudă a șoferului și alte două peroane merg pe jos la automobilul blocat și stabilesc că nu vor putea scoate mașina cu forțele proprii. Șoferului i s-a propus să meargă cu ei în sat, însă a acesta ar fi spus că a chemat deja un mijloc de tractare, un tractor din Coșcalia, și că va fi tractata în scurt timp.Ora 14:58 – Primul apel al șoferului la serviciul 112. Bărbatul ar fie anunțat că este împotmolit deasupra satului Florica. Operatorul 112 i-a transmis telefonul de contact a responsabililor de la SA Drumuri Căușeni.Ora 15:37 – șoferul sună o rudă și roagă să-i aducă haine groase. Ruda a mers cu calul până la mașină și a dus hainele groase solicitate. Cuplul a încercat să meargă în satul Florica, dar pasagerei i s-a făcut rău și persoanele au decis sa rămână în mașină și să aștepte evacuarea.Ora 16:48 – echipa de intervenție a IGSU Căinari pleacă pentru intervenție spre Coșcalia în vederea deblocării drumului principal de acces la sat, pe care erau blocate mai multe mașini, un microbuz cu pasageri și 3 autocamioane. IGSU a intervenit pe drumul principal de acces. Mașina blocată în care se afla cuplul care aștepta ajutor ar fi fost, însă, între Coșcalia și Florica, un drum secundar, pe un deal.Ora 16:56 – Al doilea apel al șoferului la 112, în care informează că în mașină intră gaze de eșapament. Operatorul 112 l-a informa că echipele de intervenție încercă să ajungă, dar nu reușește să deszăpezească drumul. Operatorul ar fi întrebat șoferul dacă este nevoie de ambulanță, iar el ar fi spus că nu. Operatorul 112 i-a recomandat bărbatului să iasă singur la traseu, dacă are posibilitatea, or din raportul echipei care lucra în apropiere s-a raportat că zăpada ajungea la aproximativ 1,5-2 metri, în unele locuri, și este foarte greu de a debloca traseul.Ora 17:17 – Echipa de intervenție a IGSU informează că stratul de zăpadă este foarte mare și deblocarea va dura.Ora 17:54 – Dispeceratul IGSU primește de la serviciul 112 informația despre automobilul împotmolit, sarcina fiind dată către echipa de la Căinari, care activa în zona respectiva, dar până la intrarea în Coșcalia.Orele 15:50 -18:19 – Ginerele șoferului a apelat în acest interval la 112 de șase ori, informând despre situația creată.Ora 17:41 – Al treilea apel al șoferului la 112, în care anunță că soția sa se simte rău și că are nevoie de ambulanță. Tot atunci, bărbatul ar fi anunțat că au încercat să se deplaseze de sine stătător spre localitate, dar pentru că soția se simțea rău, s-au întors înapoi în automobil. Operatorul 112 a transmis informația către CNAMUP.Ora 17:48 – Are loc discuția șoferului cu dispecerul CNAMUP. Cel din urmă îi explică bărbatului că ambulanța nu poate să ajungă în localitate din cauza înzăpezirii și îi recomanda să ajungă la traseu sau să se întoarcă în sat.Ora 17:49 – Al patrulea apel al șoferului către 112, în care informează că a discutat cu ambulanța și că aceasta nu poate veni. Șoferul a solicitat să fie evacuat și a informat că zăpada a ajuns la nivelul acoperișului și ca poate deschide doar o ușă pentru a ieși din automobil.Ora 20:00 – La serviciul de gardă al IP Căușeni a parvenit un apel telefonic în care un cetățean a comunic că la intrarea în satul Coșcalia a fost depistată o mașină blocată în zăpadă, cu două persoane decedate.Fiind întrebat de cine se face responsabil de acest caz, ministrul a răspuns că ancheta este în desfășurare.„Eu am menționat că noi am pornit anchetele de serviciu pe procese. Cazul de urmărire penală este deschis de către Procuratura și IP Căușeni. Eu nu pot să mă expun. Eu am comunicat societății care au fost acțiunile întreprinse de către instituțiile statului și care au fost problemele operaționale în acest caz”, a declarat Adrian Efros.Amintim că două persoane, un bărbat de 63 de ani și o femeie de 64 de ani, au fost depistate luni fără suflare într-un automobil blocat în nămeți în apropriere de satul Coșcalia din raionul Căușeni.