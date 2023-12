Fermierii repornesc tractoarele – Nu au obținut nimic după întâlnirea cu șeful statului care i-a îndemnat să reia discuțiile cu ministerul și Guvernul

10:40

Premierul Recean a cerut ministrului Finanțelor, Petru Rotaru demisia conducerii Agenţiei Achiziţii Publice, autoritate administrativă de specialitate din subordinea Ministerului Finanţelor The post Încă o demisie: Premierul Recean a solicitat demisia, in corpore, a conducerii Agenției Achiziții Publice appeared first on Politik.