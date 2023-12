Dorin Recean a avut o întrevedere online cu omologul său de la Bratislava: „A exprimat susținerea Slovaciei pentru parcursul european al țării noastre”

16:30

Doi pui de păsări kiwi au fost descoperiți în orașul Wellington, fiind primele nașteri sălbatice înregistrate în capitala Noii Zeelande în ultimii 150 de ani. Cei doi pui noi au apărut la doar un an după ce Proiectul Capital Kiwi a reintrodus pasărea națională emblematică a țării în orașul cu aproximativ 400 000 de locuitori, […] The post Noua Zeelandă: Două păsări kiwi s-au născut în orașul Wellington pentru prima dată în ultimii 150 de ani appeared first on NewsMaker.