Aurul a atins un preț istoric. Cât a ajuns să coste?

20:50

Uniunea Europeană a transferat pe 1 decembrie Republicii Moldova 70 de milioane de euro, sub formă de suport bugetar nerambursabil. Potrivit Delegației UE în Moldova, banii sunt destinați Fondului de reducere a vulnerabilității energetice. Potrivit sursei citate, banii vor fi folosiți pentru plata compensațiilor la factura pentru energie persoanelor vulnerabile. Delegația UE în țara noastră […] The post Ajutor la plata facturilor pentru moldoveni, din partea UE: 70 de milioane de euro au intrat în conturile Republicii Moldova appeared first on NewsMaker.