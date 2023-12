Maia Sandu, îndeamnă presa din Moldova să fie critică și să păstreze angajamentul față de adevăr

14:50

Inspectoratul de Poliție Căușeni gestionează o anchetă penală, după ce două persoane au fost găsite moarte într-o mașină îngropată în zăpadă la Coșcalia. „La 27 noiembrie 2023, Inspectoratul de Poliție Căușeni a fost sesizat telefonic cu privire la descoperirea a două cadavre într-un automobil blocat în zăpadă la intrarea în satul Coșcalia, raionul Căușeni. Pe ... Proces penal, după ce doi oameni au murit în nămeți la Căușeni The post Proces penal, după ce doi oameni au murit în nămeți la Căușeni appeared first on Politik.