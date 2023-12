Moldova va primi un grant de €1,2 mln și un împrumut de €40 mln din Franța, pentru modernizarea domeniului forestier

10:20

Odată cu venirea iernii, Starkebab a decis să lanseze 2 băuturi calde: bulion de pui cu crutoane și ceai de cătină. Scopul principal a fost: completarea rezervelor de vitamine atât de necesare în perioada mai rece și posibilitatea de a savura băuturile din mers. Bulionul fierbinte de pui — este un produs simplu, dar care are multe beneficii: normalizează metabolismul, are un efect pozitiv asupra sistemului imunitar și multe altele. Dacă adaugi niște crutoane și verdeață