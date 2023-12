Șefa statului anunță Forumul primarilor – eveniment organizat sub egida Președinției R.Moldova

14:10

Centrul pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării nu intenționează și nici nu are pârghii pentru a limita libertatea de exprimare sau pentru a dicta politica editorială a instituțiilor mass-media. Asigurările sunt date de directorul Centrului, Ana Revecno, potrivit căreia entitatea pe care o conduce este în plin proces de constituire și are menirea de a … Articolul Ana Revenco: Centrul pentru Comunicare Strategică nu are pârghii pentru a limita libertatea de exprimare apare prima dată în Punctul pe i.