Dumitru Alaiba: Moldova se află în prezent într-o pregătire pentru un avânt economic

10:40

Lovește în diasporă. Asta spune fostul premier Natalia Gavrilița despre limitarea plăților cu bani în numerar. “Plățile în numerar sunt limitați pentru că la noi banii sunt utilizați pentru slăbirea țării. Noi am văzut în alegerile locale cum se numără voturi, cum se dau resurse pentru a submina democrația noastră. Înţeleg că oamenii sunt săraci, […] The post VIDEO: Natalia Gavrilița, despre limitarea plăților cu bani în numerar: Un proiect ce lovește în diasporă appeared first on Omniapres.