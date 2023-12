NEWS ALERT: Ilan Șor propune gaze natural la un preț de $ 137 pentru mia de metri cub

19:20

Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a afirmat miercuri că, "în circumstanţele actuale", aderarea Ucrainei la NATO este exclusă, relatează agenţia EFE. "Aliaţii au spus clar că în circumstanţele actuale aderarea Ucrainei la NATO este exclusă", a declarat ministrul Szijjarto presei ungare, vorbind de la Bruxelles, unde a participat la reuniunea miniştrilor de externe din […]