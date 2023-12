Piața asigurărilor zgâlțâită de un producător de semințe din Găgăuzia! Vrea să cumpere compania râvnită de Platon

10:00

Zurich şi Singapore sunt cele mai scumpe oraşe din lume, chiar înaintea New York-ului, într-un context de creşteri încă puternice ale preţurilor, potrivit unui clasament publicat joi de săptămânalul The Economist, informează agenția AFP, citată de Agerpres. Revista britanică estimează că preţurile au crescut în medie cu 7,4% pe parcursul anului în cele 173 de […] Articolul Clasament The Economist: Zurich şi Singapore sunt cele mai scumpe oraşe din lume apare prima dată în Bani.md.