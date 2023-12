O nouă medalie pentru Moldova, obținută de judocanul Denis Vieru: sportivul a cucerit bronzul la Tokyo

21:50

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: Președintele Radei Supreme din Ucraina, Ruslan Ștefanciuc, se află într-o vizită oficială de două zile în Republica Moldova Ministrul Afacerilor Externe al Federației Ruse Serghei Lavrov a prezis un viitor sumbru pentru Republica Moldova Partidul „Șansă” a primit încă o respingere, fiind asociat cu oligarhul […] The post VIDEO Lavrov s-a plâns pe Chișinău la OSCE, eurodeputații au discutat despre Moldova, Stefanchuk în Parlamentul de la Chișinău appeared first on NewsMaker.