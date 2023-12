Polița de asigurare: unele persoane scapă de amenzi, altele se vor alege cu banii achitați în surplus. Precizările autorităților 

18:20

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a numit Republica Moldova „următoarea victimă a războiului hibrid declanșat de Occident împotriva Federației Ruse”. Declarația a fost făcută pe 30 noiembrie, la cea de-a 30-a reuniune anuală a Consiliului Ministerial al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE). În replică, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe […] The post Lavrov a numit Moldova „următoarea victimă a războiului hibrid declanșat de Occident împotriva Rusiei”. Reacția Chișinăului appeared first on NewsMaker.