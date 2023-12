Preşedintele belarus, într-o vizită în China. Este a doua oară în acest an

14:40

„Astăzi, de exemplu, și nu singur, toată echipa de la Guvern, și am mâncat cartofi prăjiți cu brânză și cu ochiuri, și cu Sorin Grindeanu, și n-am avut nicio problemă. Am o familie modestă”. Așa le-a răspuns premierul român, Marcel Ciolacu, cetățenilor nemulțumiți de prețuri. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat pentru […] Articolul Ciolacu, mesaj românilor nemulțumiți de prețuri: Am mâncat cu tot Guvernul cartofi cu brânză și ochiuri apare prima dată în Realitatea.md.