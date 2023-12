O nouă medalie pentru Moldova, obținută de judocanul Denis Vieru: sportivul a cucerit bronzul la Tokyo

16:10

Consiliul Audiovizualului (CA) a obținut câștig de cauză față de Compania Publică „Gagauziya Radio Televizionu" (GRT). Se întâmplă după ce magistrații Curții de Apel Chișinău au declarat inadmisibilă, pe 30 noiembrie, acțiunea înaintată de GRT în care a cerut anularea deciziei CA prin care a dispus sancționarea cu 23 de mii de lei a televiziunii […]