Natalia Morari: Iată așa s-a murit pe timp de pace, cu situație excepțională de doi ani, cu un premier pus acolo să asigure securitatea asfaltului, nu și a poporului

19:00

Directorul Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112, Liviu Oboroc, a fost demis. Ordinul a fost semnat de către vicepremierul Dumitru Alaiba, ministru al dezvoltării economice și digitalizării, transmite IPN. „Este o tragedie din care trebuie să tragem unele concluzii despre cum funcționează și cum ar trebui să funcționeze un asemenea serviciu. Și noi […]