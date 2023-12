Post Scriptum: Fugar în fruntea sportului moldovenesc; Și-a schimbat numele de patru ori

22:30

Cel mai mare vas de croazieră din lume, pe cale să pornească; Nava, de cinci ori mai spaţioasă decât Titanicul // FOTO Cel mai mare vas de croazieră din lume este pe cale să pornească. Cea mai recentă navă a Royal Caribbean, numită „Icon of the Seas”, pornește în prima sa călătorie pe 27 ianuarie 2024. Nava este de cinci ori mai mare decât Titanicul. Nava va depăși „Wonder of the Seas”, un alt vagon de croazieră Royal Caribbean care deține în prezent titlul de cel mai mare din lume. Icon of the...