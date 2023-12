PAS a făcut totalurile alegerilor locale – Are 310 primari – Grosu: Urmează patru ani de muncă

13:30

Fermierii reiau discuția cu ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, dar și cu angajați ai Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat, Camera de Comerț și Industrie despre creditele pe care le au agricultorii la bănci și nu le pot achita. „Putem vorbi mai departe despre mersul protestelor după ședința comisiei și după deciziile luate. ... Fermierii reiau discuțiile cu ministrul Agriculturii – Ion Plămădeală – Dacă acceptă propunerile noastre până seară ne putem întoarce acasă