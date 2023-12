Se cunosc grupele EURO 2024! România are parte de o grupă ușoară

09:50

După ce bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, și fugarul Ilan Șor au promis gaz de 10 lei locuitorilor din autonomie, Orhei și Taraclia, Cutia Neagră PLUS a investigat și dezvăluit că Nordgaz Furnizare, care ar urma să furnizeze gazul la casele oamenilor, este o companie moldovenească anonimă din Bălți, fondată cu trei ani în urmă. Rapoartele financiare arată …