SUA anunță o contribuție de 3 miliarde de dolari la cel mai mare fond climatic din lume

Decizia Rosselhoznadzorului de a reintroduce embargourile la fructele moldovenești contravine principiilor fitosanitare internaționale și nu are la bază niciun argument real. Declarația a fost făcută de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Potrivit ANSA, fructele și legumele moldovenești sunt exportate în peste 80 de țări ale lumii, în acest an dublându-se cantitățile de prune și de mere exportate în țările europene. "Piața europeană, care are condiții stricte în ce privește c...