Proiectul Legii fondurilor de asigurare medicală obligatorie pe anul 2024, aprobat de Guvern

Menopauza este etapa vietii in care nu mai poti ramane insarcinata. In medie, o femeie trece prin menopauza naturala la inceputul varstei de 50 de ani. Menopauza precoce (sau prematura) se intampla inainte de 40 de ani. Simptomele pentru menopauza precoce sunt similare cu cele ale menopauzei naturala, iar cauzele sunt adesea necunoscute (1). In […]