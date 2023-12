Pe 9 decembrie, mergi la un concert susținut de trupa Teatrului Muzical Ambasadorii în comun cu Orchestra Filarmonicii Naționale

15:45

Prestigioasa revistă internațională despre știința alimentației – FOODS, cu Factor de Impact 5.2, CiteScore 5.8, publicată semestrial online de platforma de știință deschisă (Open Access) MDPI – Multidisciplinary Digital Publishing Institute, face cinste Universității Tehnice a Moldovei prin publicarea unei noi lucrări științifice de o importanță incontestabilă – „Hemp seed cake flour as a source of proteins, minerals and polyphenols and its impact on the nutritional, sensorial and technological quality of bread" – „Făină din șrot din semințe de cânepă ca sursă de proteine, minerale și polifenolii și impactul acesteia asupra valorii nutriționale, proprietăților senzoriale și tehnologice a pâinii", semnată de un formidabil grup de autori UTM-iști, cu renume în domeniul lor de specialitate – Eugenia Covalioiv, Cătălina Negoița, Rodica Siminiuc, Aurica Chirsanova, Vladislav Reșitca, Dinu Țurcanu.