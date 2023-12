Vestul avertizează că va fi o „iarnă grea” pentru Ucraina. Rusia ar putea lansa o nouă ofensivă

09:40

Incendiile forestiere și inundațiile au cauzat cheltuieli masive. Acum Grecia are nevoie de mai mulți bani pentru a acoperi costurile generate de dezastrele naturale. Prin urmare a fost introdus o nouă taxă, supranumită „taxă climatică". Primii turiști vor plăti așadar o taxă fixă ​​zilnică încă de la începutul anului 2024.