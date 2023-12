Acceptare versus aprobare

09:00

Cleopatra Stratan este cunoscută încă de mică, când cânta despre Ghiță și habar nu avea de make up. Acum, însă este o frumusețe de fată care știe cum să se pregătească de ieșire în câteva minute. Pentru urmăritorii săi, Cleo a pregătit și un mini tutorial de make up de zi. Dacă ai nevoie […] Articolul (Video) Get ready împreună cu Cleopatra Stratan! Fă-ți un machiaj de zi, după instrucțiile interpretei apare prima dată în ea.md.