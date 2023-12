Horoscop 2 decembrie – zodia care pleacă în vacanță cu cei dragi

07:30

Republica Moldova înregistrează un deficit de 7000 de cadre didactice, la nivel național, iar lipsa este compensată prin cumularea mai multor discipline de către un singur profesor, a declarat la o emisiune de la Radio Chișinău, ministrul Educației, Dan Perciun. Acesta a mai afirmat că, aproximativ 200 de tineri din cei 1000 care absolvesc anual […]