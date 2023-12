Primul stat NATO care se pregătește pentru normalizarea relațiilor cu Rusia, în ciuda războiului din Ucraina

06:50

O fregată a Flotei ruse a Mării Negre a lansat un atac cu patru rachete de croazieră asupra infrastructurii militare din Ucraina, a anunţat miercuri dimineaţă Ministerul rus al Apărării, transmite news.ro. “Echipajul unei fregate a Flotei Mării Negre a primit sarcina de a lansa un atac cu rachete de croazieră Kalibr în cel mai […] The post VIDEO: O fregată a Flotei ruse a Mării Negre a lansat un atac cu patru rachete de croazieră asupra infrastructurii militare din Ucraina appeared first on Omniapres.