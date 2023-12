GALA JURIDICE MOLDOVA 2023

12:30

Banca Europenă pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a publicat “Law in Transition journal 2023“. Publicația este structurată în două părți principale: Tranziția ecologică Secțiune care include articole precum: “Advancing corporate climate governance to meet the Paris Agreement objectives”: Discută despre importanța guvernanței corporative în contextul obiectivelor Acordului de la Paris. “The impact of climate change on […] Articolul BERD a publicat Law in Transition (ediția 2023) apare prima dată în JMD.