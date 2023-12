Recean, mesaj de Ziua României: „Celebrăm legăturile istorice trainice care unesc cele două maluri ale Prutului”

08:50

Oficialii israelieni au intrat în posesia unui plan detaliat al mișcării islamiste palestiniene Hamas, care prevedea un atac de proporții asupra Israelului, cu mai mult de un an înainte de a avea loc, potrivit unui articol publicat de New York Times. Cu toate acestea, autoritățile au considerat scenariul prezentat ca fiind nerealist, potrivit surselor AFP.