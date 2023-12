video | Președintele Radei Supreme a Ucrainei, în Parlamentul R. Moldova: „Mă închin adânc și mulțumesc sincer oamenilor R. Moldova – o țară mică cu o inimă mare”

10:30

Decizia privind oportunitatea începerii negocierilor de aderare UE-Republica Moldova este una, eminamente, politică. O spune europarlamentarul român, Dragoș Tudorache, potrivit căruia decizia Consiliului European din decembrie va viza nu doar Republica Moldova, ci și Ucraina și Bosnia și Herțegovina. Potrivit oficialului european, unele state membre încă nu au ajuns la un consens în privința Ucrainei