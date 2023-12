Fermierii anunță că vor relua luni protestul, dacă întrevederea cu conducerea nu le va aduce rezultate

07:10

Expert în spațiul-ex sovietic: „UE are nevoie de o poveste de succes, dar deja nu vom mai fi iertați ca data trecută” Uniunea Europeană are nevoie de o poveste de succes, dar guvernarea de la Chișinău nu va mai putea da vina pe „mâna Moscovei” în cazul care ratează această șansă, consideră Angela Gramada, cercetătoare a spațiului ex-sovietic, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale. „Poate o să sune clișeic asta, dar UE are nevoie de o poveste de succes. RM este candid...