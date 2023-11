Astăzi a fost anunțat că mâine va avea loc ședința de constituire a CM Orhei

16:45

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a acceptat,astăzi demersul procurorului general interimar, Ion Muntean, care a cerut suspendarea din funcție a procurorului Vadim Machidon din cadrul Procuraturii Orhei.Anterior portalul anticoruptie.md scria că , Vadim Machidon este acuzatorul care a înaintat şi susţinut în instanţă învinuirea împotriva ex-poliţistului din Ungheni, Gheorghe Petic, în dosarul fabricat pentru viol. Machidon are statut ...