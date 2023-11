Președintele Radei Supreme de la Kyiv a susținut un discurs în Parlamentul de la Chișinău – Opoziția a absentat de la ședință și a lansat critici

19:20

15 persoane au fost rănite, după ce un autocar de pe ruta Lugoj – Chișinău, cu 40 de călători, s-a răsturnat, duminică, în județul Vaslui, România. Autoritățile locale au activat planul roșu de intervenție, scrie libertatea.ro. Accidentul a avut loc în apropiere de Bârlad, pe raza comunei Sârbi, într-o zonă în care au căzut ninsori ... Un autocar pe ruta Lugoj – Chișinău s-a răsturnat în județul Vaslui – 15 persoane au fost rănite