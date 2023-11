Indiferent de discursul triumfalist din Parlament, despre starea agriculturii, fermierii îl așteaptă, luni, pe ministrul Bolea în PMAN

19:10

La Aeroportul Internațional Chișinău, se înregistrează întârzieri la decolarea aeronavelor. Deși toate utilajele de deszăpezire și curățire lucrează în continuu pentru a menține pista în condiții posibile de decolare și aterizare, Aeroportul Internațional Chișinău anunță despre anularea a 14 curse aeriene din și spre R.Moldova. Potrivit datelor publicate de companie, este vorba de unele curse ... Aeroportul Internațional Chișinău anunță despre anularea a 14 curse aeriene din și spre R.Moldova The post Aeroportul Internațional Chișinău anunță despre anularea a 14 curse aeriene din și spre R.Moldova appeared first on Politik.