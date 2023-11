Președintele Radei Supreme a Ucrainei, în Parlamentul de la Chișinău: „Victoria noastră asupra agresorului va fi comună”

16:40

Guvernul a aprobat pe 29 noiembrie modificări la Programul național de securitate în domeniul aviației civile. Proiectul prevede modernizarea echipamentelor de detectare automată a articolelor interzise, a sistemelor de detectare a explozibililor pentru bagaje de cabină, a echipamentelor de detectare a urmelor de explozibili, inclusiv a scanerelor de securitate. Totodată, potrivit autorităților, va fi îmbunătățită […]