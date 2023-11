Ilan Șor: Maia Sandu va cheltui 20 de milioane de lei pentru propagandă împotriva adversarilor politici anul viitor

15:40

Ex Prim-ministrul, Ion Chicu, face praf autoritățile, după decesul a cel puțin două persoane, rămase blocate în nămeți. "Dacă un idiot corupt nu domina sâmbătă seara spațiul public cu asigurări că "toată tehnica e pregătită și situația pe drumurile naționale e sub control", poate că acele două suflete nu se pierdeau sub nămeți la Căușeni, […]