Veste bună pentru șoferii care conduc mașini cu volanul pe partea dreaptă: ar putea circula și pe timp de noapte în Moldova

16:10

Poșta Moldovei a lansat o nouă serie de mărci poștale. Aceasta este dedicată monedei naționale – leul moldovenesc – care a marcat pe 29 noiembrie 30 de ani de când a fost pus în circulație pentru prima dată. Pe rețelele de socializare a Poștei Moldovei a fost publicat un mesaj cu ocazia Zilei monedei naționale. […] The post Poșta Moldovei lansează o serie de mărci poștale, la cei 30 de ani ai monedei naționale appeared first on NewsMaker.