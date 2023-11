Reforma în educație // Sistemul de învățământ din R. Moldova va fi evaluat de o echipă de experți ai UE

Sistemul educațional din Republica Moldova va fi supus unei evaluări complexe din partea unor experți europeni, pentru ca să-și îmbunătățească politicile și să-și consolideze capacitățile la nivel național. Acțiunea se încadrează în programul regional al UE pentru țările Parteneriatului Estic în domeniul educației „Investing in Education and Skills in the Eastern Partnership (EaP)”. Agenția implementatoare este Fundația Europeană de Formare (FEF). Prevederile acestui program au fost discutate în...

