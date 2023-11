VIDEO Imagini false cu demnitari de stat și apel către cetățeni de a „investi”. O nouă schemă pusă la cale de escroci

15:10

Plenul Senatului din România a decis, miercuri, 29 noiembrie, ridicarea imunității fostului premier Florin Cîțu într-un dosar privind achiziția vaccinurilor anti-COVID, scrie G4media. Potrivit sursei citate, au fost înregistrate 90 de voturi „pentru", două voturi „contra", iar trei senatori nu au votat. Direcția Națională Anticorupție a anunțat, joia trecută, că a transmis procurorului general al […]