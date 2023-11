Anunț de la Poliție! Până pe 13 decembrie SE INTERZICE circulația pe o stradă de la Ciocana

12:30

Lilian Carp susține că membrii Comisiei Securitate din Parlament „au anticipat anumite lucruri", făcând referire la gestionarea intemperiei. Conform lui, instituțiile responsabile vor fi audiate săptămâna viitoare. În cadrul Comisiei, am luat decizia săptămâna viitoare să avem audierea responsabililor de situația excepțională. Am anticipat anumite lucruri și am cerut raportul cum au acționat serviciile.