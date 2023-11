Televiziunea publică din Găgăuzia, sancționată cu 23 de mii de lei, a contestat în instanță amenda. Decizia judecătorilor

15:10

Șoferul care în iulie 2023 ar fi provocat accidentul rutier de lângă Jumbo, soldat cu decesul Doiniței Prodan, a fost condamnat la 6 ani și 10 luni de închisoare. Sentința a fost pronunțată pe 29 noiembrie. Aceasta nu este definitivă și poate fi contestată. Instanța a mai dispus ca reprezentanții părții vătămate decedate să încaseze […] The post Accidentul de la Jumbo, soldat cu decesul Doiniței Prodan: șoferul care ar fi provocat tragedia și-a aflat sentința appeared first on NewsMaker.