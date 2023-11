(VIDEO) Ion Sula: Moratoriul solicitat de agricultori a fost respins de autorități!

11:10

Tradițional, la final de an, Federația Moldovenească de Fotbal a dat startul maratonului de donație a echipamentului sportiv instituțiilor de învățământ din Republica Moldova, care au deschis în acest an clase de fotbal în cadrul Proiectului "Fotbal în Școli" – cel mai mare proiect social-sportiv din Republica Moldova. Echipa FMF, reprezentată de managerul Grassroots, Valentin Chicu […]