Serviciul Vamal, avertisment pentru cetățenii care primesc sau transmit colete și bagaje neînsoțite

Parlamentul cheamă la audieri persoanele responsabile din cadrul instituțiilor abilitate de gestionarea situației excepționale, care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute. Despre acest lucru a anunțat președintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, în cadrul ședinței plenare de astăzi, 30 noiembrie. „Noi în cadrul Comisiei am luat o decizie ca săptămâna viitoare să avem o audiere a instituțiilor. Pentru că noi am anticipat anumite lucruri și am cerut deja...